Parma vs. Juventus, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Clasificada para los playoffs de la Champions sin haber logrado mejorar su destino avanzando directamente a los octavos, la Juventus se sumerge nuevamente en la Serie A para el partido del domingo 1 de febrero contra el Parma. Último partido del día, que se llevará a cabo en el Tardini a las 20:45, verá a los bianconeri intentar entrar entre los primeros cuatro y reducir la distancia con el líder Inter.

Excluyendo la derrota contra el Cagliari y algunos mínimos tropiezos, la Juventus de Spalletti es uno de los mejores equipos de la Serie A en los últimos dos meses, a solo un punto del cuarto lugar ocupado por el Napoli Campeón de Italia. Los anfitriones, Parma, por el contrario, han obtenido solo un triunfo en los últimos cinco encuentros, pero tienen una importante ventaja de seis unidades sobre el décimo octavo lugar (Fiorentina).

Cómo ver Parma vs Juventus, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Parma-Juventus: hora de inicio

Serie A - Serie A Stadio Ennio Tardini

El partido se disputa este domingo 1 de febrero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Ennio Tardini.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y probables alineaciones

Probables alineaciones Parma-Juventus

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Valeri, Sorensen, Estevez, Keita, Bernabé; Oristanio, Pellegrino. Entrenador: Cuesta

Sancionados: ninguno | Indisponibles: Frigan, Suzuki, Ndiaye, Valenti, Cutrone

Disputas: ninguna

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Conceicao, Yildiz; David. Entrenador: Spalletti

Sancionados: ninguno | Indisponibles: Milik, Rugani, Vlahovic

Disputas: Conceicao 60%-Miretti 40%

La forma de Parma y Juve

Anteriores encuentros entre Parma y Juventus

La clasificación de Serie A