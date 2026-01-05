Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Serie A
team-logoParma Calcio 1913
Stadio Ennio Tardini
team-logoInter Milán
Mira el partido (México y Sudamérica)Mira el partido (España)
Michael Di Chiaro

Parma vs. Inter de Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Parma e Inter de Milán, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

En la decimonovena jornada de la Serie A, la última de la primera vuelta que se juega en una jornada entre semana, uno de los partidos programados es el enfrentamiento entre Parma e Inter de Milán.

En esta página todo lo necesario para mantenerse actualizado sobre Parma-Inter: alineaciones, canal de tv y para seguir el encuentro en directo streaming.

Cómo ver Parma vs Inter de Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí
FuboVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual.

Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Inter Milán crest
Inter Milán
INT

Parma-Inter de Milán: hora de inicio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Ennio Tardini

El partido se disputa este miércoles 7 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Ennio Tardini.

  • México: 13:45 horas
  • Argentina: 16:45 horas
  • Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Parma Calcio 1913 contra Inter Milán alineaciones probables

Parma Calcio 1913Home team crest

4-3-3

Formación

3-5-2

Home team crestINT
40
E. Corvi
14
E. Valeri
39
A. Circati
15
E. Del Prato
5
L. Valenti
16
M. Keita
22
O. Soerensen
10
A. Bernabe
9
M. Pellegrino
17
J. Ondrejka
21
G. Oristanio
1
Y. Sommer
31
Y. Bisseck
95
A. Bastoni
25
M. Akanji
11
L. Henrique
20
H. Calhanoglu
32
F. Dimarco
23
N. Barella
7
P. Zielinski
9
M. Thuram
10
L. Martinez

3-5-2

INTAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • C. Cuesta

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • C. Chivu

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias Parma

Cuesta espera recuperar a Benedyczak después de la baja en la víspera del partido contra el Sassuolo: el polaco juega desde el inicio en lugar de Cutrone. Por lo demás, solo confirmaciones para los ducales.


Noticias Inter de Milán

Chivu tentado por la carta Bonny, gran ex, pero Lautaro y Thuram parten nuevamente como favoritos. Mkhitaryan y De Vrij vuelven desde el inicio después del banquillo contra el Bologna: podrían así descansar tanto Bisseck como Zielinski.


Probables formaciones Parma-Inter

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. Entrenador Cuesta.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Entrenador Chivu.


Forma

PAR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
2/5

INT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Partidos entre los dos equipos

PAR

Últimos partidos

INT

0

Victorias

1

Empate

4

Victorias

4

Goles marcados

10
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

0