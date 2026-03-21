Parma-Cremonese 0-2, el marcador

PARMA-CREMONESE 0-2
Goles: 9' de la segunda parte, Maleh; 23' de la segunda parte, Vandeputte
PARMA (3-5-2): Suzuki, Valenti, Circati (15' de la 2ª parte Circati), Troilo; Valeri, Sorensen (por Oristanio en el 15' de la 2ª parte), Keita (por Estevez en el 28' de la 2ª parte), Ondrejka (por Elphage en el 23' de la 2ª parte), Britschgi; Strefezza, Pellegrino. Entrenador: Cuesta
CREMONESE (4-4-2): Audero, Terracciano, Bianchetti (min. 44' de la 2ª parte: Folino), Luperto, Pezzella; Maleh, Grassi, Vandeputte (min. 34' de la 2ª parte: Thorsby), Zerbin (min. 1' de la 2ª parte: Barbieri); Bonazzoli (en el 22' de la 2ª parte, Payero) Sanabria (en el 22' de la 2ª parte, Vardy). Entrenador: Giampaolo.
Árbitro: Fabbri
Amonestados: 5' de la segunda parte Barbieri, 21' de la segunda parte Ondreijka, 42' de la segunda parte Payero, Troylo, 48' de la segunda parte Pezzella, Valenti