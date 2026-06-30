Parece que Ronald Koeman tomará una decisión esta misma semana

Ronald Koeman decidirá pronto su futuro como seleccionador tras la eliminación en el Mundial, según De Telegraaf. Primero consultará con su agente, Rob Jansen.

Tras perder los penaltis contra Marruecos, Koeman contactó con Jansen por WhatsApp para consultar qué hacer.

Jansen ya había anunciado en el podcast «Weekaa Call» de KieftJansenEgmondGijp que se produciría esa charla. «Ronald me escribió anoche por WhatsApp para decir que quería hablar un rato, así que lo haremos en cuanto podamos».

Koeman sabe que está en el punto de mira tras el fracaso de la selección holandesa en el Mundial. Se le critica sobre todo por salir con cinco defensas. Tras el partido restó importancia a las críticas, pero parece preocupado por su futuro.

Tras el partido, Koeman reconoció en rueda de prensa que necesita ordenar sus ideas y podría tener una decisión mañana.

No alcanzó el objetivo de la KNVB de llegar a semifinales y su contrato vence el 30 de junio, lo que podría llevar a una separación.

El técnico, de 63 años, volvió al banquillo de la Orange en 2023. Desde entonces, no ha podido ganar a ningún rival del top 25 de la FIFA, aunque sí alcanzó las semifinales de la Euro 2024.