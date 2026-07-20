Parece que el PSV puede olvidarse de los millones por el defensa

Adam Nagalo se queda por ahora en el PSV: el defensa no alcanzó un acuerdo con el Corum FK turco sobre los últimos detalles del contrato, según informó el periodista Mounir Boualin el lunes.

PSV y Corum ya habían acordado su traspaso por entre 2,5 y 3 millones de euros, y el jugador, de 23 años, viajó a Turquía para el reconocimiento médico.

El director técnico, Earnest Stewart, ya buscó venderlo en el parón invernal pasado; al final fue cedido al Konyaspor. Todavía no se sabe si habrá nueva aventura turca para el burkinés.

Según Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, el Konyaspor quiere volver a ficharlo cedido, pero por ahora no paga la cifra pedida.

Llegó al PSV en 2024 con grandes expectativas tras un fichaje de siete millones de euros procedente del FC Nordsjaelland, pero solo jugó doce partidos, algunos como suplente.

Las lesiones y un episodio de malaria limitaron su participación, y en las últimas semanas entrenó al margen del grupo por falta de ritmo.

PSV lo traspasa con pérdidas, pero recupera varios millones de un fichaje de hace dos años. Su contrato en Eindhoven aún tenía tres temporadas de vigencia.