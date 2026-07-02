El minuto 86 marcó una ironía que las selecciones africanas no olvidarán: fue el momento en que tres de ellas quedaron eliminadas en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Según «Stats Foot», las tres últimas selecciones africanas eliminadas encajaron un gol decisivo en el 86, un tanto que cambió su destino y las dejó fuera.

Costa de Marfil aguantó ante Noruega hasta el 86, cuando Erling Haaland marcó el 2-1 y eliminó a los «Elefantes».

Luego le tocó a la República Democrática del Congo, que resistía ante Inglaterra hasta que Harry Kane anotó en el 86’ (2-1) y eliminó a los africanos.

Poco después, Senegal sufrió lo mismo: Romelu Lukaku, también en el 86, marcó para Bélgica y abrió la puerta a la remontada por 3-2.

Curiosamente, los tres tantos fueron obra de delanteros con el dorsal 9.

Sudáfrica, cuarta eliminada en octavos, evitó la «maldición del minuto 86», aunque sucumbió en el 92’ ante Canadá (0-1) y también se despidió.

La hemorragia africana

Más allá de la maldición del 86, la sangría africana en el Mundial 2026 persiste tras el notable desempeño en la fase de grupos.

De las diez selecciones africanas, nueve pasaron a la segunda ronda —solo Túnez quedó fuera—.

Tras cuatro días de competición, solo cinco siguen en liza y solo Marruecos tiene garantizado el pase a octavos.

El continente aún confía en Argelia (vs. Suiza), Egipto (vs. Australia), Cabo Verde (vs. Argentina) y Ghana (vs. Colombia). Consulta los horarios de los cuatro partidos.