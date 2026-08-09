Un informe periodístico español señaló que el Paris Saint-Germain aún no ha presentado una oferta oficial al Barcelona para fichar a su delantero Ferran Torres durante el actual mercado de fichajes estival.

El diario catalán "Mundo Deportivo" explicó que, pese a la creencia extendida de que Ferran Torres ha alcanzado un acuerdo con el Paris Saint-Germain, en la actualidad no existe ninguna oferta oficial sobre la mesa en las oficinas del Barcelona.

Apuntó que se espera que Torres se incorpore a los entrenamientos del Barcelona, junto al resto de los jugadores de la selección campeona del mundo, el próximo miércoles.

Mientras tanto, los informes en Francia apuntan a una operación cuyo valor podría alcanzar cerca de los 50 millones de euros, y medios como "Onze Mondial" y "Le Parisien" consideran probable esa cifra como el precio que el Paris Saint-Germain podría estar dispuesto a pagar por fichar al jugador del Barcelona.

El diario catalán considera también que la sensación imperante en Francia es que existe una base sólida para alcanzar un acuerdo rápido, y el factor que podría facilitar el traspaso es el deseo del propio Ferran de evitar incorporarse a los entrenamientos del Barcelona el miércoles, aunque sea de forma temporal.

Asimismo, el diario "Mundo Deportivo" señaló: "Mientras Ferran todavía disputaba el Mundial, donde terminó proclamándose campeón del mundo, el Barcelona dejó claro que su único delantero que ha jugado como '9' en la zona durante las dos últimas temporadas tras la marcha de Robert Lewandowski no está en venta, salvo que el propio jugador pida marcharse, una circunstancia que abriría la puerta a escuchar ofertas de los clubes interesados".

El Paris Saint-Germain ya ha contactado con el Barcelona para expresar oficialmente su deseo de fichar al exdelantero del Valencia, y ahora el club parisino necesita convertir ese deseo en una oferta oficial que permita al Barcelona valorar correctamente la posible operación.