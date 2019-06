“Para mí, Nicaragua es mejor que Costa Rica”

Primera División de Costa Rica: El entrenador de los Nicas dejó en claro sus pareceres antes del debut en la Copa Oro 2019 ante la Tricolor.

En la previa del partido del domingo entre Nicaragua y por la 2019, el técnico de los Nicas, Henry Duarte, aseguró que su equipo espera sacar los tres puntos en su debut en el Grupo B del certamen de la Concacaf.

“Para mí, Nicaragua es mejor que Costa Rica porque la dirijo y va a ganar el domingo, ese es mi pensamiento como técnico", le dijo Duarte al Canal 7..

Y agregó: "No es que quiera demostrar que soy el mejor técnico, sino que es una cuestión personal. Ningún carnicero dice que su carne es mala y ningún chino dice que su arroz es malo”.

Duarte espera debutar de la mejor manera en la Copa Oro años después de tener que abandonar su puesto en la Federación Costarricense de Fútbol por problemas financieros. “La Federación siempre me ha dado posibilidades. Estuve en varios procesos U17 y U20. Yo en un momento me fui cuando no había dinero y pasaban meses sin pagarnos”, recordó.