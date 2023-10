Para "evitar suspensiones", Ancelotti tira de ironía con el arbitraje de De Burgos Bengoetxea: "Acertó en todo, hizo un partido de nivel"

“La ironía es la única manera. Porque si digo lo que pienso, me caen muchos partidos", dijo el técnico del Real Madrid..

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, fue irónico en rueda de prensa cuando le preguntaron por el arbitraje de De Burgos Bengoetxea. Al técnico italiano no le gustó nada el trabajo del árbitro, que lo amonestó en la segunda parte del partido en Sevilla, pero no quiso criticarlo ante los medios de comunicación para no ser castigado.

“Yo creo que el árbitro ha acertado en todo, hizo un partido de nivel”, comentó Ancelotti en sala de prensa. “¿Está ironizando?”, le preguntaron más tarde en Real Madrid TV. “No, no, estoy hablando en serio. La ironía es la única manera. Porque si digo lo que pienso, me caen muchos partidos. Asi que, para evitar suspensiones, tiro de ironía”, sentenció.

La rueda de prensa de Ancelotti

―¿Qué valoración hace del partido... y del árbitro?

―Ha sido un igualado, competido, con muchísima intensidad. Jugamos mejor la primera parte que la segunda, porque entramos bien, pero no aprovechamos las oportunidades y, después, despertó el Sevilla. El resultado es justo, un empate. Yo creo que el árbitro ha hecho un buen partido, acertado en todo. Paró la contra para preservar la salud de un jugador. Mi opinión es que hizo un partido de nivel.

―Esta respuesta tan tranquila choca con su actitud en la banda: se le ha visto muy nervioso con De Burgos Bengoetxea... ¿Le ha gustado el arbitraje al 100%?

―Sí, al 100%. Ha sido un partido muy competido, con muchos duelos... y acertó en todos.

―¿Está tirando de ironía?

―No, no. Estoy hablando en serio. Al final le pregunté por mi amarilla, pero nada más. Porque no la entiendo; no hablaba con él, sino con Camavinga.

―¿Qué cree que le ha faltado el equipo?

―La primera parte estuvimos bien, generando muchas oportunidades. Anduvimos muy cerca de marcar, pero en la segunda todo se nos complicó, faltó intensidad.

―¿Por qué canceló el cambio de Brahim... y no el de Joselu?

―Porque el empate cambia la idea, que era seguir atacando, pero con más equilibrio. Por eso sólo metí un hombre.

―¿Hay descontento general, entre sus jugadores, con el árbitro?

―No lo sé, no he hablado con ellos.

―¿Qué le parece que Vinicius salga abroncado de otro estadio? ¿Y qué opina de Ramos?

―Pufff... Vinicius lo ha intentado muchas veces, pero Navas le ha defendido muy bien. Le ha costado regatear, pero ha hecho su partido. Sobre Ramos, me ha encantado verlo y saludarlo. Le deseo lo mejor.

―¿Siente que Vinicius debe cambiar algo en algún momento? ¿O esto va a ser así toda su carrera?

―¿Pero... qué ha pasado? ¿Hablamos de una pelea donde estaban muchos, no sólo Vinicius, no? El árbitro hizo bien en tranquilizar.

―¿Qué opina del partido de Bellingham y Kepa?

―Creo que el partido ha sido espectacular, en general. Pero debemos tener en cuenta también al rival: el Sevilla juega con muchísima intensidad. Bellingham hizo un gran partido, lo intentó hasta el final. Tras el parón siempre hay ‘partidos trampas’ y este lo podía ser, pero un empate no está mal.

―Hábleme del partido de Rodrygo...

―Ha sido de los mejores, si no el mejor del equipo. Lo ha intentado todo.

Carlo Ancelotti, con Real Madrid TV

―¿Qué valoración hace del partido?

―Ha sido competido, difícil. Empezamos bien, marcando dos goles que nos anularon. En la segunda parte todo se igualó, porque bajamos la intensidad. El resultado no es malo, pero obviamente siempre queremos ganar. Aunque un punto en un campo y ante un rival tan complicado, es bueno. Seguimos.

―¿Qué es lo mejor que ha hecho el equipo?

―Que no bajamos los brazos al encajar. La primera parte fue buena y debimos aprovecharla más.

―¿Ha tirado de ironía en la rueda de prensa?

―Sí, sí, la ironía es la única manera. Porque si digo lo que pienso, me caen muchos partidos. Y lo que más me gusta es sentarme en el banquillo del Real Madrid asique, para evitar suspensiones, no digo lo que pienso. Tiro de ironía.