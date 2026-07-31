Palmer: "Me quedé dormido" viendo a Inglaterra en el Mundial

Cole Palmer, la estrella del Chelsea inglés, reveló una anécdota curiosa que vivió mientras seguía los partidos de la selección de su país en el Mundial 2026 tras quedar fuera de la lista definitiva, ya que reconoció que se quedó dormido durante el descanso de la primera parte del épico enfrentamiento en el que Inglaterra venció a México por 3-2 en los octavos de final.

Palmer, de 24 años, dijo durante la gira de pretemporada del Chelsea en Australia, en unas declaraciones que provocaron las risas de los presentes en la rueda de prensa: "Sí, vi el partido, pero me quedé dormido en la primera parte", en referencia al encuentro que arrancó a las dos de la madrugada, hora GMT, después de haber sido aplazado durante una hora a causa de las tormentas.

Una exclusión sorpresa

El playmaker del Chelsea fue uno de los nombres más destacados cuya exclusión por parte del director técnico Thomas Tuchel de la convocatoria de 26 jugadores para disputar el torneo celebrado en Norteamérica causó sorpresa, pese a su gran nivel con su club.

Palmer explicó que seguir los partidos desde la distancia fue un auténtico reto, y comentó: "Está claro que estaba lejos, y los horarios eran un poco de locos en América, así que resultó algo complicado, pero la verdad es que vi los partidos".

A pesar de haberse dormido durante la primera parte, Palmer se perdió lo que se considera una de las mayores victorias de Inglaterra en la historia del Mundial, ya que Inglaterra logró un valiente triunfo con diez jugadores ante México en su feudo, el célebre Estadio Azteca.

La exclusión, un motivo de revancha

El jugador inglés no ocultó que su exclusión del Mundial será un fuerte estímulo para él la próxima temporada, y afirmó que utilizará esta amarga experiencia como motivación adicional para demostrar su valía.

Dijo en un tono firme: "Como es natural, si alguien te dice que no eres lo suficientemente bueno para entrar en la convocatoria, harás un esfuerzo extra", en un claro mensaje a Tuchel y al cuerpo técnico de la selección inglesa.

Cabe recordar que la exclusión de Palmer le dio algo de tiempo que necesitaba con urgencia para descansar y recuperarse tras la larga temporada 2025-26, durante la cual sufrió múltiples lesiones que afectaron a su nivel físico.

Preparación para la nueva temporada bajo el mando de Xabi

Palmer se prepara actualmente para la nueva temporada bajo el mando del entrenador español Xabi Alonso en el Chelsea, que se enfrentará a su rival tradicional, el Tottenham, en un partido amistoso el próximo sábado dentro de los preparativos para la nueva temporada.