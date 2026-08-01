«En las últimas semanas se ha escrito mucho sobre mí y, sobre todo en los últimos días, ha habido muchos rumores, y también he recibido muchísimas ofertas», arrancó Amiri este sábado por la noche en un encuentro con aficionados al margen de la concentración del Mainz en Tirol, «pero hoy he decidido junto a mi familia que, en cualquier caso, me quedo aquí».

No hicieron falta más palabras: entre los numerosos aficionados estalló el júbilo, hubo ovaciones en pie y cánticos de «Mainzer».

La declaración de Amiri en favor del FSV resulta bastante sorprendente, ya que recientemente Sport Bild había informado de un acuerdo del participante en el Mundial con el RB Leipzig.

Amiri llegó al Mainz en enero de 2024 procedente del Bayer Leverkusen por un millón de euros y desde entonces ha vuelto a aumentar de forma notable su valor de mercado. Con los 05ers marcó 26 goles en 82 partidos y dio otros 13. Con Alemania ha disputado hasta ahora 13 partidos internacionales absolutos (1 gol, 1 asistencia). Su contrato en Mainz se extiende hasta el verano de 2028.

Antes de la alegre noticia de Amiri, el equipo del entrenador Urs Fischer disputó su quinto amistoso del verano. Ante el Udinese Calcio de la Serie A, el Mainz rescató un empate tras ir perdiendo 1-3 y sigue invicto.