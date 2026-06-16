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Otro revés: Tuchel le amarga las vacaciones a Arnold

Inglaterra vs Croacia
Inglaterra
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World Cup
T. Tuchel
T. Alexander-Arnold
T. Chalobah
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Alemania

El sufrimiento del lateral inglés continúa

El inglés Trent Alexander-Arnold atraviesa un mal momento. Su floja temporada con el Real Madrid se ha agravado con su exclusión de la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial 2026.

Se espera que sus problemas con el Real Madrid persistan la próxima temporada, sobre todo tras el fichaje del lateral derecho holandés Denzel Dumfries, solicitado por el nuevo entrenador, José Mourinho.

Sin embargo, Mundo Deportivo apuntó que, durante sus vacaciones, Arnold vio un rayo de esperanza: podría sumarse a la selección inglesa para el Mundial.

A 24 horas del debut ante Croacia, y con margen para cambios, la lesión de Tino Livramento, también lateral derecho, abrió la puerta.

Lo lógico habría sido llamar a Trent, pero Tuchel eligió al defensa del Chelsea Trevoh Chalobah, de 26 años.

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CRO

Chalobah, que actúa como lateral y central, fue la opción de Tuchel.

Inglaterra debutará mañana miércoles ante Croacia en el Grupo XII, donde también están Ghana y Panamá.

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