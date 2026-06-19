Otro revés: la estrella de España se perderá el partido contra Arabia Saudí

Se confirmó la baja de una estrella de España para el partido del domingo contra Arabia Saudí, en la segunda jornada del Mundial 2026.

España debutó con un 0-0 ante Cabo Verde, y Arabia Saudí empató 1-1 con Uruguay.

Según Marca, el extremo Víctor Muñoz, recién fichado por el Liverpool, sufrió una nueva lesión.

La Federación Española confirmó que una nueva lesión muscular retrasa su regreso.

El jugador seguía un plan de recuperación personalizado y ya entrenaba con el grupo, pero esta recaída muscular retrasa su regreso.

La Federación Española no fija plazo para su regreso y advierte que dependerá de su evolución.