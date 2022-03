Otro drama sin Mendy

Por Jorge C. Picón - En la efectiva defensa que ha demostrado tener el Real Madrid, Mendy cumple un papel primordial. El lateral zurdo es un valor seguro por su capacidad física y su contundencia. Acostumbra a secar a sus extremos partido tras partidos y le da consistencia al sistema. De hecho, ha quedado demostrado que cuando no está en el equipo, el Madrid sufre más de la cuenta. Esta temporada el conjunto blanco ha caído en seis ocasiones. Pues bien, en cuatro de ellas no estaba Mendy. Sin embargo, el dato más evidente es el goles recibidos: con el sobre el campo (26 partidos) el Madrid ha encajado 16 tantos, sin él (16 partidos), ha encajado 19. Esto quiere decir que la media con él es de apenas 0,6 goles por encuentro mientras que sin él es casi de 1,2.

Su baja es sinónimo de problemas y contra el Barcelona en el Clásico se hizo más evidente que nunca. Nacho hizo lo que pudo con un Dembélé desatado, que siempre lo forzaba en el uno contra uno. Se vio superado por su velocidad y talento. Se le fue con claridad en varias ocasiones, una de ellas defintiva que acabó en asistencia para el primer gol culé. Una nueva derrota sin Mendy como ya ha sucedido este curso con Sheriff (1-2), Espanyol (2-1) y Athletic (1-0). Además, también se ha notado su ausencia en tres de los seis empates cosechados esta temporada.

Su porcentaje de victorias desde que es jugador del Madrid es notable. Son 96 partidos con la camiseta blanca de los que ha ganado 68, es decir, el 70,8%. Completan el registro 12 derrotas (12,5%) y 16 empates (16,7%). La inversión que se realizó pagando 50 millones al Lyon por su fichaje fue acertada, tal y como demuestran los datos.

Sin embargo, en el club existe cierta preocupación con sus lesiones. El jugador tiene problemas fisionómicos que hacen que se rompa con más recurrencia de lo deseado. Contra el Mallorca sufrió su última dolencia: una problema en el abductor que le dejó fuera del Clásico. La idea es que regrese contra el Celta de Vigo el 2 de abril, pero se le reservará si no está al 100% de cara al choque de Champions con el Chelsea.

Su sustituto más habitual este curso está siendo Nacho, teniendo en cuenta que Marcelo está lejos de su mejor nivel, pero al canterano se le ve más cómodo en su posición natural, de central. De cara al año que viene, una vez el brasileño finalice su contrato, el Madrid tiene dos opciones: apostar por Miguel Gutiérrez como recambio, recuperar a Fran García, sobre el que el Madrid tiene todavía parte de los derechos. Acudir al mercado es una opción que está, actualmente, descartada teniendo en cuenta que hay otras posiciones cuyo refuerzo es prioritario como la delantera o el mediocampo.