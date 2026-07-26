Órdenes de Pérez: el Real Madrid fija el precio de Vinicius

El futuro de Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, entra en su fase más caliente esta semana, y el Real Madrid ya ha puesto una cifra clara sobre la mesa.

El diario "Sport" informó de que Florentino Pérez, presidente del conjunto merengue, ha fijado una condición innegociable para considerar la salida de Vinicius, consistente en que la oferta, incluyendo la cantidad fija, los incentivos y las variables, alcance los 160 millones de euros.

Pérez subrayó que cualquier oferta inferior a esa cifra no llevará al club blanco ni siquiera a sentarse en la mesa de negociaciones.

Esta postura llega en el periodo más delicado de la relación entre el jugador y el club, ya que el contrato de Vinicius finaliza en el verano de 2027.

Esta situación ha movido el mercado de fichajes y, según lo publicado por el sitio "The Athletic", el Arsenal ya ha comenzado a explorar la posibilidad de contratar a Vinicius, al que considera uno de los nombres más destacados capaces de reforzar su línea ofensiva.

La cantidad de 160 millones de euros no es una cifra aleatoria, ya que el Real Madrid no contempla perder a un jugador de esta magnitud sin obtener una contraprestación económica y, al mismo tiempo, quiere fijar un techo lo suficientemente alto como para alejar a los clubes que se limitan a tantear el terreno.

La fórmula que adopta el club incluye una parte fija además de un paquete de variables ligadas al rendimiento y a los títulos, un mecanismo cada vez más habitual en las grandes operaciones, ya que permite elevar el valor total del traspaso sin sobrecargar al club comprador con una cantidad enorme por adelantado.

El Arsenal está interesado en incorporar a Vinicius, pero el asunto aún se encuentra en una fase temprana y, hasta ahora, no se ha celebrado ninguna conversación entre ambos clubes.

Tras la finalización del Mundial 2026, el jugador y el conjunto blanco acordaron retomar las conversaciones de renovación a finales del presente mes.

Y si estas negociaciones no logran un progreso tangible, el Real Madrid podría abrirse a escuchar las ofertas presentadas, pero siempre conforme al criterio fijado por el presidente del club: "al menos 160 millones de euros".