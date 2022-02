Calendario relajado, el argumento que complica la adaptación de Orbelín Pineda al Celta

La tranquilidad parece haberse anotado en la lista de abonados del Celta de Vigo para esta temporada. Y es que al igual que en la campaña pasada, el tema del descenso no es una preocupación para un cuadro gallego que cada vez juega con más confianza y que sueña con la posibilidad de culminar La Liga entre los puestos que otorgan el derecho a disputar competiciones europeas.

Pese a los pocos contratiempos que ha tenido el equipo de Eduardo Coudet, el club no se ha quedado de brazos cruzados en el mercado de pases y cerró la llegada de Orbelín Pineda. El mediocampista mexicano ya tenía acordado su fichaje con el conjunto español desde hace meses, pero decidió culminar su contrato con Cruz Azul tras el Apertura 2021 para luego llegar al Celta.

Sin embargo, luego de un mes de haberse anunciado su contratación, Orbelín todavía no ha disputado sus primeros minutos con su nuevo equipo. Hasta ahora solo ha estado en el banquillo de suplentes en tres oportunidades y no ha sido considerado por Coudet, situación que podría repetirse en las próximas semanas debido al calendario relajado que tiene el cuadro español.

Al no disputar competiciones europeas y haber quedado eliminado en la Copa del Rey, el Celta solo tiene la mente puesta en La Liga. Es así como el equipo de Coudet tendrá una semana de descanso entre cada partido durante sus próximas seis presentaciones en el campeonato español. El timonel argentino tendrá todas sus piezas a disposición y no será necesario hacer rotaciones.

¿EN QUÉ PUESTOS PODRÍA JUGAR ORBELÍN?

Pineda no la tiene fácil en el Celta de Vigo. Ya Coudet tiene una base y si el calendario no le demanda cambios, lo más probable es que mantenga el mismo once en cada partido. Sin embargo, el volante mexicano tiene una carta a su favor: la versatilidad para jugar en varios puestos, algo de lo que no todos pueden presumir en el equipo de Balaídos.

El puesto natural de Orbelín sería la banda izquierda, pero la competencia es muy alta en ese sector del ataque del conjunto celeste. Las probabilidades lo acompañan más por la banda derecha, donde solo tendría que competir con Brais Méndez por un lugar en el once inicial. En todo caso, son opciones que el mexicano le ofrece a Coudet para modificar el esquema según lo que demande el partido.

LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DEL CELTA