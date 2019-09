Opinión: Valverde siempre pierde

Valverde está marcado y seguramente por cometer un error: continuar en el Barça. El club y el entrenador pudieron separarse en verano y no lo hicieron, ahora pagan las consecuencias. La derrota de , la de , las Champions del Madrid, la frustración arrastrada ha de recaer en alguien y ese alguien es Valverde.

Seguramente podría haberlo hecho diferente, a lo mejor dos Ligas es poca cosa, también el fútbol podría ser más vistoso como exige el purista en Can Barça, la marcha de Neymar se supone que no fue tan importante aunque ahora se le quisiera de vuelta, en resumen nada de lo que hizo o no hizo tiene ya valor. En cuanto algo falle, Valverde será la diana.

Si Ansu Fati sale desde el banquillo y marca es que este equipo se encomienda a un niño de 16 años. Si Arthur entra para mejorar el juego es que tendría que haber sido titular. Si Sergi Roberto pasa al lateral es que le vuelve loco. Si Semedo no juega en Liverpool fue un error, pero si juega en Roma es un equipo demasiado defensivo. Valverde haga lo que haga siempre pierde.

No es el Barça de Guardiola, obvio, tampoco el de Luis Enrique que acabó recibiendo tres en Turín y cuatro en París, ni el del ‘Tata’ que no ganó nada, es el Barca de Valverde que ganó dos Ligas arrasando pero no entra por el exigente ojo culé. Además eso fue porque juega contra el peor Madrid en años. Valverde siempre pierde.

Podría haberlo hecho mejor, seguro; podría transmitir más con su fútbol, seguro; podría no haber ganado nada, también; podría haber claudicado ante un Madrid que parecía iniciar una era, a lo mejor; también podría tener al vestuario en contra. Lo que seguro que podría haber hecho es irse a un lado porque cualquier cosa le va a caer encima, el fantasma de Liverpool viaja con él. Ha decidido tirar y esto acabará en puerta grande o enfermería. No hay otra.