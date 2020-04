OPINIÓN: Desaparecer el Ascenso MX, una impulsiva decisión que afectará a miles

La desaparición de la División de Plata parece más inminente que nunca.

El Ascenso MX estaría viviendo sus últimas horas, pues parece inminente que la categoría cancelará el Clausura 2020 y sobre todo, desaparecerá para dar paso a la famosa Liga de Desarrollo. La decisión no ha sido anunciada de forma oficial, pero ya ha generado mucho eco en la opinión pública y redes sociales.

La determinación de poner fin al torneo en curso parecería lógica, debido a que sostener los gastos de una franquicia es un lujo que no todos los empresarios se pueden dar, recordando que el balón ha sido detenido por el COVID-19, sin una fecha aproximada de cuándo podría volver.

Lo preocupante es la segunda medida. Se sabe que la categoría tiene diversas lagunas en el sistema de competencia, falta de apoyo en infraestructura y logística e incluso múltiples futbolistas sufren para cobrar su salario puntualmente mes a mes, pero estas fallas no tendrían que derivar en la desaparición del torneo.

Más equipos

Sorprendentemente, el solo tiene de ascenso el nombre, recordando que ninguna de las 12 franquicias participantes tenía el derecho para subir a la . El torneo no tiene razón de ser, pues ningún estímulo económico se equipara con alcanzar la gloria y codearse cada fin de semana con los clubes de la máxima categoría.

Se entiende la preocupación del órgano rector del futbol mexicano por el surgimiento de proyectos que no puedan asegurar estabilidad o tengan que aceptar recursos ilícitos para subsistir, resultando incomprensible que se establezcan parámetros tan altos para que un equipo pueda competir en el máximo circuito, derivando en menor estímulo de un dueño para invertir en esta división.

Lógicamente sin la certeza de jugar en la Liga MX, decenas de propietarios del Ascenso MX, Liga Premier y Tercera División decidirán retirar sus recursos del futbol mexicano, afectando a miles de familias que reciben el sustento del deporte más popular del planeta. Y no solo jugadores; tambien administrativos, cuerpos técnicos, empleados de los estadios y de cada uno de los campeonatos.

La desaparición del Ascenso MX es una decisión con múltiples culpables. Desde la exigente Liga MX, los dueños que no han establecido proyectos sólidos o han encontrado la forma de hacer rentable su torneo, los fanáticos que no se manifestaban semana a semana en los estadios y los medios de comunicación, que no damos una cobertura extensa sobre lo que sucede en la División de Plata.

¿Qué sucederá con la ? ¿Habrá oportunidad de que los jugadores de Ascenso sean reclutados por los de Primera? ¿Se invitará a alguna franquicia al Máximo Circuito? Muchas incógnitas y pocas certezas.