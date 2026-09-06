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Opinión arbitral: el Barcelona, "perjudicado", merecía un penalti

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Primera División
Raphinha
España

El Barcelona goleó a su anfitrión, el Valencia, por cinco goles a cero, en el estadio de Mestalla, en la cuarta jornada de LaLiga española.

La goleada del Barça llevó la firma de Lamine Yamal, con "dos goles", además de Fermín López, Raphinha y Pedri.

El Barcelona elevó su cuenta a 12 puntos en el liderato de LaLiga, con puntaje perfecto, mientras que el Valencia se mantuvo en la cola de la clasificación con un único punto. 

Al inicio de la segunda parte, concretamente en el minuto 49, Raphinha, la estrella del Barcelona, cayó dentro del área tras un contacto con Mavio, jugador del Valencia.

La cuenta "Archivo VAR", en la plataforma "X", especializada en las jugadas arbitrales polémicas, señaló: "La tecnología de video falló al no señalar un penalti durante el partido entre el Valencia y el Barcelona".

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Y añadió: "Mavio tocó el balón, un toque ligero, y después derribó a Raphinha, que ya había controlado la pelota".

Archivo VAR recalcó: "Es penalti. Aunque Mavio tocó el balón, su falta impidió que el jugador brasileño continuara la jugada".

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