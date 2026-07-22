El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha recibido una oferta para unirse a un consorcio que negocia la compra de una participación en el Liverpool.

La cadena Sky News reveló que Bezos ha mantenido conversaciones sobre unirse a un grupo de inversores encabezado por Amit Bhatia, excopropietario del Queens Park Rangers.

La fortuna del magnate de Amazon y Blue Origin, quien también posee el diario The Washington Post, se estima en unos 257.000 millones de dólares, según la revista Forbes, lo que lo convierte en el cuarto hombre más rico del mundo.

Según lo informado, Bezos ya exploró en el pasado ofertas para comprar los Seattle Seahawks, campeones de la Super Bowl de este año, y los Washington Commanders, otro equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano, aunque no llegó a completar ninguna de las dos operaciones.

Si Bezos siguiera adelante con la inversión en el Liverpool, seguiría siendo una sorpresa, pese al flujo aparentemente constante de dinero estadounidense hacia la Premier League inglesa, según la misma cadena.

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El grupo, encabezado por Amit Bhatia, mantiene conversaciones con Fenway Sports Group (FSG), propietario del Liverpool, sobre una "inversión estratégica en una participación minoritaria" que valora al club en al menos 6.000 millones de dólares, y los informes apuntan a que el grupo podría hacerse con hasta un 30% de las acciones del club.

Bhatia cedió recientemente su participación en el Queens Park Rangers, de la Championship inglesa, para allanar el camino hacia la conclusión del acuerdo.

Fenway Sports Group es propietaria del Liverpool desde 2010, y el conjunto de Anfield afrontará la temporada 2026-2027 bajo el mando del nuevo entrenador Andoni Iraola, tras la salida de Arne Slot el pasado mes de mayo.

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