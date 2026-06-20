Olisé rompe su silencio y responde a Mbappé

Michael Oliisi, estrella del Bayern de Múnich y de Francia, rompió su silencio y afirmó que se ve «un creador, no un artista» y que el fútbol debe ser «visualmente espectacular» para deleitar al público.

En una entrevista concedida este sábado al diario francés «L’Équipe», dos días antes del segundo partido de Francia contra Irak en el Mundial de 2026, el extremo bávaro, conocido por su discreción, habló de su relación con el fútbol y respondió a las recientes declaraciones de Kylian Mbappé.

El jugador de 24 años declaró: «El fútbol puede ser un arte. Yo solo me considero creativo, no un artista. Me gusta que el juego sea bonito para el público y para quienes lo ven por TV».

Y añadió: «Creo que el fútbol es un deporte maravilloso y, por eso, también debe ser visualmente espectacular», en unas declaraciones que reflejan la visión de un jugador que aúna un talento excepcional con una profunda conciencia de la estética del juego.

Con 7 goles en 18 partidos con Francia, el jugador explicó qué le motiva: la belleza no está solo en el ataque.

«Una entrada puede ser un movimiento fluido y magnífico. Si es fluido, ¿cómo podemos decir que no es bello? Simplemente creo que los delanteros controlan el ataque y los defensas, la defensa. Ver una defensa bella también es impresionante», afirmó.

Reconoce, sin embargo, que no se siente cómodo con los tackles: «No es un movimiento natural para mí, aunque se me dé bien. He mejorado desde que juego al más alto nivel; es parte del juego y sigo progresando».

En este sentido, respondió a las declaraciones de Kylian Mbappé, capitán de Francia, quien lo definió como «el jugador del presente y del futuro» al anunciar la lista de 25 convocados para el Mundial.

Oulissi respondió con modestia: «Es un gran elogio, sobre todo viniendo de Kylian. Cuando quien habla es alguien con quien juegas y que ha logrado tanto, siempre es bonito escucharlo».

Aun así, matizó: «Por ahora soy un jugador del presente; si sigo trabajando con humildad, seré también el del futuro».