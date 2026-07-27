Tras su salida del Qatar Sports Club, donde solo disputó 11 partidos, el defensa francés Presnel Kimpembe (30 años) ha encontrado un nuevo club, aunque en la segunda división.

El exdefensa del Paris Saint-Germain seguirá en la región del Golfo, después de firmar un contrato oficial con el Al Kharaitiyat de la Segunda División catarí.

El club catarí anunció en un comunicado oficial su fichaje de Kimpembe, en el que señaló: "Nuestro club anuncia oficialmente el fichaje del defensa francés Presnel Kimpembe por una temporada, procedente del Qatar Sports Club, de cara a la próxima campaña".

Y añadió: "Kimpembe se incorporó al Qatar Sports Club en septiembre de 2025 procedente del Paris Saint-Germain francés, y jugó con el equipo en las competiciones de la Liga de Catar la temporada pasada".

Kimpembe militó en las filas del Paris Saint-Germain desde 2014 hasta 2025, y también formó parte de la lista de la selección de Francia campeona del Mundial 2018.







