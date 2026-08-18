Oficial: una leyenda de Francia, nuevo entrenador de Senegal

La Federación Senegalesa de Fútbol anunció este martes al nuevo entrenador de los Leones de la Teranga.

La cuenta oficial de la selección de Senegal escribió en la red "X": "Patrick Vieira se convierte en el nuevo entrenador de la selección absoluta de Senegal. Más adelante se anunciará la fecha de su presentación oficial y los próximos pasos en el proceso de su nombramiento... Bienvenido a Senegal".

La Federación Senegalesa de Fútbol había destituido al entrenador Pape Thiaw y a todo su cuerpo técnico, tras la decepcionante eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica de una manera dramática y dura, en una decisión que la prensa local calificó como el "golpe de gracia" a un proyecto que albergaba grandes ambiciones.

En un comunicado oficial emitido tras la reunión del comité ejecutivo, la Federación aclaró que la decisión de la destitución surge de "la evaluación del rendimiento del equipo y sus perspectivas futuras", subrayando que el cambio llega "en beneficio del fútbol senegalés".

