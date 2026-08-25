El Tottenham Hotspur anunció el fichaje de Savinho procedente del Manchester City (sin revelar la duración del contrato), a condición de obtener el permiso de trabajo, con lo que el extremo brasileño se convierte en el nuevo jugador de los Spurs.

Savinho declaró: "Llevó algo de tiempo, pero estoy muy contento de estar aquí. Es una oportunidad magnífica en un club especial, con uno de los mejores entrenadores del mundo".

Y añadió: "En cuanto hablé con el director técnico, me di cuenta de que tenía que venir aquí. Me dijo que quería ayudarme a alcanzar el máximo nivel, y creo que podemos lograrlo juntos, como equipo".

Johan Lange, director deportivo, señaló: "Savinho es un jugador que estaba entre nuestros intereses desde hace tiempo, y estoy contento de que ahora se una al Tottenham Hotspur. Ya ha demostrado su calidad al más alto nivel, y creemos que sus capacidades, su estilo y su mentalidad encajarán a la perfección con el equipo que estamos construyendo aquí".

Y agregó: "Sé que va a ilusionar a nuestra afición cada vez que le llegue el balón, y estoy deseando seguir su evolución bajo la dirección de Roberto".

Roberto De Zerbi, director técnico, manifestó: "Savinho es un jugador que aporta energía, imaginación y calidad a las bandas. Tiene el coraje de encarar a los defensores y la capacidad de cambiar el curso del partido gracias a su creatividad".

Y añadió: "Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros, y estoy deseando trabajar con él, ayudarle a seguir progresando y verle aportar su personalidad al equipo".

Savinho, de 22 años, destaca por su velocidad y su capacidad de generar peligro en la posición de extremo, además de ser internacional con Brasil, y se une al Tottenham Hotspur tras dos temporadas en el Manchester City.



Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"