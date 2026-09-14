La Federación Saudí de Fútbol anunció este lunes que la Supercopa nacional 2026 se disputará en Kuwait.

Kuwait se convierte en el octavo destino en la historia de la Supercopa saudí, tras escenarios anteriores que incluyeron La Meca, Riad, Yeda y Abha, además de Londres, Abu Dabi y Hong Kong.

El sitio web de la Federación Saudí señaló que la Supercopa saudí se celebrará entre el 19 y el 23 de diciembre próximo.

La Supercopa saudí se disputará en Kuwait, en el estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, con la participación de los clubes Al Nassr, Al Ahli, Al Qadisiyah y Al Khaleej.

El Al Ahli se coronó campeón de la última edición de la Supercopa saudí, disputada en Hong Kong, tras vencer al Al Nassr en la tanda de penaltis por 5-3.

Está previsto que el sorteo de la Supercopa saudí se celebre el próximo 14 de octubre.

El sitio web de la Federación Saudí publicó las declaraciones del jeque Ahmad Al-Yousef Al-Sabah, presidente de la Federación de Kuwait, quien afirmó que albergar la Supercopa saudí refleja la profundidad de las relaciones fraternales entre ambos países.

El presidente de la Federación de Kuwait expresó su aspiración de organizar una edición destacada, acorde con el prestigio de la Supercopa saudí y de los clubes participantes en el torneo.

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