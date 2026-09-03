Oficial: sorpresivo retiro internacional de una estrella de España

Marcos Llorente, estrella del Atlético de Madrid, anunció su retirada de la selección española, en una decisión sorprendente tomada apenas unas semanas después de coronarse campeón del Mundial 2026.

Llorente, de 31 años, dio a conocer su decisión a través de sus cuentas en las redes sociales este jueves, asegurando que la decisión de poner fin a su etapa con la selección llegó tras una larga reflexión, y no estuvo ligada al resultado del Mundial ni a su grado de participación en el torneo.

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Llorente dijo: "Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido poner fin a mi etapa con la selección. Soy consciente de que todavía soy joven y de que quizás, si sigo haciendo bien las cosas, me quedarían más años por delante para seguir jugando con esta camiseta".

Y añadió: "Sé que muchos de vosotros no entenderéis esta decisión, y quizás yo mismo no la habría entendido si la mirara desde fuera. Pero es una decisión personal, la he pensado mucho y, sobre todo, nace de mi sentir. Y al margen de si iba a ir al Mundial o no, o de si íbamos a ganar o no, ya había tomado esta decisión".

El jugador del Atlético de Madrid continuó: "No puedo más que estar infinitamente agradecido a todas las personas que he conocido durante estos años, que han hecho posible que yo y mi familia hayamos vivido momentos únicos e inolvidables".

Llorente concluyó: "Me quedaré con todo lo que he vivido, pero sobre todo con estos últimos 52 días, con un grupo magnífico que ha luchado hasta el final para poner a España en lo más alto. Y eso es lo que hicimos. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo. Un abrazo a todos".

Una retirada prematura

La decisión de Llorente llega tras una trayectoria internacional que se extendió durante cerca de 6 años, desde su debut con la selección española en noviembre de 2020, periodo en el que disputó 27 partidos internacionales sin marcar ningún gol, según la Real Federación Española de Fútbol.

Llorente fue uno de los integrantes de la lista de España en la Eurocopa 2020, disputada en 2021, y también participó en el Mundial 2022 de Catar, antes de cerrar su andadura internacional de la mejor manera posible, con la conquista del Mundial 2026.

El jugador del Atleti participó en 3 partidos durante el último Mundial, entre ellos el enfrentamiento ante Francia en semifinales, que terminó con victoria de España (2-0).

Con el Atlético de Madrid, Llorente juega desde 2019, después de haber iniciado su carrera profesional con el Deportivo Alavés y luego el Real Madrid, antes de fichar por las filas de los rojiblancos, con quienes se proclamó campeón de LaLiga en la temporada 2020-2021.

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