Oficial: Messi dona 80.000 euros a España

La estrella argentina Lionel Messi protagonizó un gesto humanitario tras donar 80.000 euros para apoyar los esfuerzos de reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales que arrasaron la capital española, Madrid, durante las últimas semanas.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció la noticia a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, agradeciendo al capitán de la selección argentina su iniciativa.

Ayuso dijo: "Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la zona de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperan recibirle pronto y brindarle el aplauso que se merece".



La donación de Messi llega en un momento en que las autoridades españolas continúan sus esfuerzos por controlar las secuelas de los incendios que golpearon la zona de la Sierra Oeste, después de que el fuego entrara en fase de control tras casi dos semanas desde su inicio.

A pesar de la estabilización de la situación, los equipos de emergencia siguen vigilando el perímetro del incendio y trabajando en los puntos calientes, especialmente en los alrededores del embalse de San Juan, con la participación de 16 unidades terrestres de bomberos, brigadas forestales y agentes de protección medioambiental.

Asimismo, las autoridades continúan impidiendo el regreso de los vecinos a siete zonas residenciales en las localidades de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, mientras se mantiene el cierre de las carreteras que conducen al embalse de San Juan y a la playa del Alberche, además del cierre de la carretera M-957 hasta nuevo aviso.

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