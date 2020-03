Oficial: Los Juegos Olímpicos se mantienen para 2020

El Comité Olímpico Internacional ha anunciado que de momento mantiene en su previsión disputar los en este 2020. El comunicado llegó pocos minutos después de que otras grandes competiciones como la 2020 haya sido aplazada a 2021.

La Copa del Rey se puede ver esta temporada en DAZN. Suscríbete entrando aquí por 9,99€ al mes con el primer mes de prueba gratuito

En dicho anuncio afirman que “tras consultar con todos los actores como Federaciones Olímpicas Internacionales, Comités Olímpicos Nacionales, Representantes de los Atletas o el Comité Paralímpico Internacional entre otras sigue comprometido con los JJ.OO. de Tokyo 2020”.

El artículo sigue a continuación

Communique from the International Olympic Committee (IOC) regarding the Olympic Games Tokyo 2020 https://t.co/EumE9qtROI