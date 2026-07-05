Oficial: Jordania destituye a Jamal Al-Salamy

El príncipe Ali bin Al-Hussein, vicepresidente de la FIFA, anunció este domingo el fin de la etapa del seleccionador Jamal Al-Salamy al frente de la selección jordana, «Al-Nashami», y valoró su labor en la histórica clasificación para el Mundial 2026.

Tras reunirse con él, el príncipe Ali publicó en su cuenta de «X»: «Querido hermano, capitán Jamal Al-Salamy, gracias por tu dedicación y por ayudarnos a lograr la clasificación histórica al Mundial».

«Tu labor con los Nashama ha sido excepcional y siempre serás un hijo querido de Jordania por tu dedicación, profesionalidad y liderazgo».

Concluyó: «Te deseamos lo mejor en tu próxima etapa; siempre podrás aconsejarnos con tu experiencia».

Al-Salami es el primer seleccionador que ha llevado a Jordania a la fase final de un Mundial, un hito histórico esperado durante décadas.