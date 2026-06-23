Gennaro Gattuso, exseleccionador de Italia, regresa a la Serie A para la nueva temporada.

El técnico, de 48 años, fue visto el 3 de junio entrando en la concentración del Lazio en Roma, donde habló sobre la estrategia de fichajes con los directivos y el presidente Claudio Lotito.

El acuerdo se cerró el 25 de mayo, pero se hizo público hoy.

El comunicado oficial de la Lazio confirma: «El club anuncia el nombramiento de Gennaro Gattuso como entrenador del primer equipo».

El comunicado añadía: «El club da una calurosa bienvenida a su nuevo entrenador, y todos confiamos en que su experiencia, profesionalidad y determinación contribuirán a alcanzar los objetivos deportivos del club».

Es su primer cargo tras renunciar a la selección italiana el 3 de abril, después de fallar en la repesca mundialista ante Bosnia y Herzegovina.

Desde su debut como técnico en el Sion en 2013, ha dirigido a Palermo, OF Crete, Pisa, Milán, Nápoles, Valencia, Olympique de Marsella y Hajduk Split.

Dirigió a Italia desde junio de 2025 hasta abril de 2026, con 66 victorias y solo dos derrotas.