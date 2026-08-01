El club Wydad Athletic ha resuelto el asunto del regreso del veterano centrocampista Ayman El Hassouni a sus filas, tras anunciar oficialmente la firma de un contrato que lo vincula al equipo por una temporada completa, con una cláusula que permite ampliarlo un año adicional según condiciones determinadas acordadas entre ambas partes.

Según lo publicado por el sitio marroquí "Al Batola", la directiva del club rojo expresó su satisfacción por el regreso de El Hassouni, señalando que su amplio bagaje de experiencias y su profundo conocimiento de la cultura y los principios del Wydad supondrán un aporte vital para el proyecto técnico durante toda la nueva temporada futbolística.

La directiva del equipo elogió las cualidades técnicas y las condiciones de liderazgo que posee el jugador, que se espera que contribuyan a elevar el nivel del rendimiento colectivo y a impulsar al equipo hacia la consecución de sus objetivos deportivos y la satisfacción de su amplia base de aficionados.

Este paso se enmarca dentro de la estrategia de fichajes del Wydad durante el actual mercado de verano, que apunta a enriquecer la plantilla con jugadores que cuenten con profundidad y experiencia, de cara a las citas decisivas que esperan al equipo tanto en el ámbito nacional como en el africano en la próxima temporada.