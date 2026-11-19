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El Real Madrid anunció oficialmente este jueves la renovación del contrato de su centrocampista francés Aurélien Tchouaméni, un paso que refleja la apuesta del club por el jugador y por el importante papel que desempeña en el proyecto del equipo para los próximos años.

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El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo con Tchouaméni para ampliar su contrato, de modo que seguirá en el equipo hasta el 30 de junio de 2032, después de que ambas partes acordaran renovar el vínculo por seis temporadas más, según informó la web oficial del club.

Tchouaméni se ha convertido en una de las piezas clave del centro del campo del Real Madrid desde su llegada al club en 2022 procedente del Mónaco francés. Tras asentarse en el once titular, el club ha decidido asegurar su continuidad a largo plazo con esta renovación.

El centrocampista francés ha disputado 205 partidos con la camiseta del Real Madrid en las cinco temporadas que lleva en el equipo, en las que ha conquistado ocho títulos.

Tchouaméni ha ganado una Liga de Campeones, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, una Copa del Rey y, además, una Supercopa de España.

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Esta temporada, a las órdenes del nuevo entrenador, el portugués José Mourinho, Tchouaméni ha disputado 10 partidos en todas las competiciones, en los que ha dado una asistencia.

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En el plano internacional, Tchouaméni suma 50 partidos con la selección de Francia, con la que ganó la Liga de Naciones en 2021, prolongando así una destacada trayectoria tanto en el club como en el combinado nacional.

Tchouaméni disputó con Francia el Mundial del pasado verano, en el que jugó 4 partidos en el camino de la selección francesa hacia la cuarta plaza del torneo.

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Tchouaméni no estuvo en la convocatoria de Francia del último parón internacional por lesión, ya que se perdió los partidos ante Italia y Turquía de la Liga de Naciones a causa de una lesión .

La baja del centrocampista internacional se produjo tras la lesión que sufrió en la zona del pubis, que le impidió completar la concentración con Francia, por lo que regresó a su club, el Real Madrid.

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En su ausencia, Francia logró cerrar la fase de grupos como líder del Grupo 1 con 13 puntos: tras perder ante Italia (3-1), se impuso a Turquía (2-1).

El Real Madrid se prepara para retomar la competición liguera ante el Celta de Vigo el próximo sábado en el estadio Santiago Bernabéu, con la afición expectante ante el regreso del equipo tras el parón internacional, sobre todo porque el conjunto blanco ofreció un gran nivel y buenos resultados en el periodo entre el primer y el segundo parón internacional.

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El Real Madrid ocupa la segunda posición de la clasificación de la Liga con 30 puntos, a 3 del líder, el Barcelona.

El Real Madrid recibirá al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu el próximo sábado en partido de Liga y, a continuación, se medirá en casa al PSV Eindhoven neerlandés en la Liga de Campeones.

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El conjunto madridista está rindiendo a gran nivel en la Liga de Campeones, donde ha logrado un pleno de cuatro victorias que lo sitúa en la segunda posición con 12 puntos, por detrás del líder y vigente campeón, el París Saint-Germain, por diferencia de goles.