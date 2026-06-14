Oficial: el Real Madrid cierra un fichaje portugués

El Real Madrid ha anunciado este domingo el fichaje de la centrocampista portuguesa Andréa Gascinto, procedente de la Real Sociedad, con un contrato de cuatro temporadas hasta 2030. La operación refuerza el centro del campo del equipo femenino con una internacional con experiencia en la Liga española.

El club lo anunció en su web: la centrocampista, titular con Portugal, se sumará al equipo al inicio de la próxima temporada tras cuatro cursos en la Real Sociedad.

Gacinto ha sido clave en el centro del campo de la Real Sociedad las últimas cuatro temporadas, lo que despertó el interés de varios grandes de la Liga antes de que el Real Madrid cerrara su fichaje.

Comenzó su carrera en el Sporting de Lisboa (2019-2022), con el que ganó la Copa y la Supercopa de Portugal, antes de llegar a España.