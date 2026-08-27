Oficial: el Real Madrid anuncia un nuevo fichaje africano

El Real Madrid anunció de forma oficial, en la tarde de este jueves, un nuevo fichaje veraniego, con la incorporación de una de las promesas emergentes de España.

El club blanco confirmó la contratación del defensa ghanés Oscar Nasi, de 21 años, procedente del Granada, para unirse a las filas del filial "Castilla" dentro de los planes del club para desarrollar a los jóvenes talentos.

Nasi puede jugar en la posición de central y de lateral derecho, mide 1,85 metros y cuenta con potencia física y flexibilidad táctica.

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Nasi llegó a la academia del Granada en 2023, procedente de la academia "Emmanuel City" de Ghana, y logró rápidamente ascender dentro de los equipos del club, antes de subir al filial y disputar su primer partido con el primer equipo en la Segunda División española, durante la temporada 2024-2025.

Durante la presente temporada, el defensa ghanés disputó los dos primeros partidos del Granada en la Segunda División, lo que reforzó el interés del Real Madrid en su incorporación, después de que el club hubiera seguido su evolución desde la temporada pasada.

Según el diario español "As", el valor de la operación ronda los dos millones de euros, y el jugador firmará un contrato por dos años, con la posibilidad de ampliarlo a 5 años, en caso de ser promovido al primer equipo del Real Madrid.

El traspaso de Nasi al "Castilla" representa un nuevo paso en su trayectoria, tras haber llamado la atención durante su etapa en el Granada, ya que el club blanco vio en sus capacidades físicas y en su versatilidad defensiva factores que lo convierten en un proyecto con margen de desarrollo, dentro del sistema de la academia de "La Fábrica".

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