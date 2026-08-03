Oficial: el Real Madrid anuncia la marcha de su estrella a la Premier League

El Real Madrid anunció este lunes el traspaso de uno de sus jugadores destacados a la Premier League.

El Real Madrid señaló, en un comunicado publicado en su página oficial, que su jugador Gonzalo García se marcha al Fulham, tras alcanzar un acuerdo entre ambos clubes para cerrar la operación.

Y añadió: "Gonzalo García llegó al Real Madrid en 2014, cuando tenía tan solo 10 años, y ha formado parte del club durante 11 temporadas".

Y agregó: "Gonzalo García, vistiendo la camiseta del primer equipo, logró proclamarse campeón del Mundial de Clubes en una ocasión y de LaLiga en una ocasión".

Y continuó: "Gonzalo García siempre encarnó los valores del Real Madrid, que agradeció al jugador su compromiso y entrega durante todos los años que pasó en el club".

Y concluyó: "El Real Madrid afirma que el club seguirá siendo siempre su casa, deseándole a él y a su familia toda la suerte en esta nueva etapa de su vida".

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, indicó en su cuenta de la red "X" que la operación se cerró por una cantidad fija de 40 millones de euros, además de dos millones de euros en variables, conservando el Real Madrid un 30% del valor de una futura reventa del jugador, junto con el derecho a igualar cualquier oferta futura para hacerlo regresar al "Santiago Bernabéu".

