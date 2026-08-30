El Milan anunció este domingo la salida del extremo portugués Rafael Leao de sus filas durante el presente verano.

El Milan señaló, en un comunicado publicado en su página oficial: "El club anuncia el traspaso definitivo de su jugador Rafael Alexandre da Conceição Leao al Galatasaray turco".





El Milan agradeció a Rafael Leao la profesionalidad y la pasión que demostró con la camiseta rossonera a lo largo de las siete temporadas que pasó con el equipo, durante las cuales contribuyó a la conquista del título de la Serie A en la temporada 2021-2022 y de la Supercopa de Italia en 2024.

El Milan le deseó a Rafael Leao todo el éxito, tanto en lo personal como en lo profesional, en el nuevo capítulo de su carrera.

La cadena "Sky Sport Italia" había revelado anteriormente que el acuerdo entre el Milan y el Galatasaray establece que el club turco pagará 43 millones de euros como cantidad fija, además de 2 millones de euros en variables y bonificaciones, conservando el Milan un 20% de los beneficios de cualquier venta futura del jugador.



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