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Hussein Hamdy

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Oficial: el Milan anuncia la rescisión del contrato de Bennacer

I. Bennacer
AC Milán
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Argelia
Italia
Catar

Se acabó el viaje

El Milan anunció la rescisión de su contrato con el centrocampista argelino Ismael Bennacer de mutuo acuerdo entre ambas partes.

El Milan aclaró, en un comunicado en su sitio oficial, que ha alcanzado un acuerdo con el centrocampista Ismael Bennacer para rescindir de mutuo acuerdo el contrato firmado entre ellos.

El club concluyó su comunicado deseándole al jugador lo mejor, con éxito y triunfos en su futura trayectoria.

Cabe recordar que Bennacer llegó al Milan en el verano de 2019, procedente del Empoli a cambio de 16 millones de euros, y logró coronarse con los rossoneri con los títulos de la Serie A y la Supercopa de Italia.

Bennacer salió cedido durante las últimas dos temporadas al Marsella y al Dinamo de Zagreb.

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Según Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, está previsto que Bennacer se incorpore a las filas del Al-Gharafa catarí durante el actual mercado estival.

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