Oficial: el Manchester City anuncia la cesión de su jugador

El Manchester City anunció este martes, de forma oficial, la cesión de su jugador Kalvin Phillips al Sheffield United, que milita en la Championship, por una temporada, durante el actual mercado de fichajes de verano.

El Manchester City indicó en un comunicado a través de su sitio oficial: "Kalvin Phillips se ha incorporado hoy de nuevo al Sheffield United a préstamo por una temporada".

Phillips, de 30 años, estuvo en el Sheffield United durante la segunda mitad de la temporada 2025/26 tras incorporarse al equipo en febrero de 2026.

El sitio oficial del club citizen añadió: "Por desgracia, el combativo centrocampista solo disputó tres partidos antes de sufrir una lesión de rodilla que lo apartó de los terrenos de juego durante el resto de la temporada".

No obstante, ha regresado al Sheffield para una segunda etapa tras firmar un contrato para la temporada 2026/27 esta tarde.

Phillips se hizo un nombre en el Leeds United, donde jugó para el conjunto de Elland Road durante ocho temporadas.

Phillips se incorporó al City en el verano de 2022 y participó en 21 partidos con los citizens en su primera temporada, en la que ganó con el equipo el triplete histórico.

La temporada siguiente, disputó 10 partidos con el club antes de incorporarse al West Ham United en enero de 2024 a préstamo por lo que restaba de aquella temporada.

Al inicio de la temporada siguiente, se unió al recién ascendido Ipswich Town para la temporada 2024/25.

La temporada pasada, participó como suplente en la victoria del City por 2-0 en la tercera ronda de la Copa de la Liga ante el Huddersfield Town en el estadio Accu antes de incorporarse al Sheffield United.

Phillips disputó 32 partidos con el Manchester City y marcó un gol contra el Estrella Roja de Belgrado en la campaña de la Liga de Campeones de la temporada 2023/24.



