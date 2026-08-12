Oficial: el Chelsea cierra un nuevo fichaje

El Chelsea anunció este miércoles de forma oficial la incorporación del lateral izquierdo español Pep Chavarría, procedente del Rayo Vallecano, para reforzar las filas del conjunto londinense a partir de la próxima temporada.

El Chelsea señaló a través de su sitio oficial, en referencia a la operación: "El jugador español firmó un contrato con Stamford Bridge hasta 2031 y comenzará a trabajar con sus nuevos compañeros de equipo de cara a la temporada 2026/27".

El futbolista, de 28 años, declaró al sitio oficial del club londinense: "Estoy muy ilusionado por comenzar a trabajar. Esto es un sueño para mí, ya que el Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo. Es una gran oportunidad, pero estoy preparado y trabajaré duro para ayudar al equipo a lograr el éxito".

Y añadió: "Hay muchas personas que me han ayudado a llegar hasta este momento, y debo agradecer a mi familia. Siempre me han apoyado, y el día de hoy no habría sido posible sin ellos".

Chavarría comenzó su carrera futbolística en el equipo de su ciudad natal, la UE Figueres, que por entonces militaba en la Cuarta División española, y disputó su primer partido con el primer equipo a los dieciocho años ante el Peralada. Durante las dos temporadas siguientes, el lateral izquierdo desarrolló su vocación ofensiva.

En el verano de 2018, Chavarría fichó por la UE Olot, que jugaba en la Tercera División, y pronto se consolidó como jugador titular y uno de los más destacados de la categoría.

Disputó 52 partidos con el Olot antes de fichar por el Real Zaragoza, que por entonces militaba en la Segunda División española, en agosto de 2020. El debut profesional de Chavarría llegó al mes siguiente, cuando fue titular en un partido que terminó con empate 2-2 ante Las Palmas.

Una vez más, Chavarría se adaptó al ascenso a un nivel superior, ya que pasó dos temporadas completas con el Zaragoza antes de llegar a la Primera División al fichar por el Rayo en agosto de 2022.

A lo largo de los últimos cuatro años, Chavarría fue un pilar fundamental en el equipo del Rayo, y ayudó al club a hacer historia, logrando el octavo puesto en LaLiga en dos temporadas consecutivas durante las dos últimas campañas y alcanzando la final de la Conference League.

Chavarría disputó 44 partidos la temporada pasada, en la que el Rayo se aseguró un lugar en la final de la Conference League, aunque cayó ante el Crystal Palace.

De este modo, el Chelsea, dirigido por su entrenador Xabi Alonso, continúa cerrando nuevos fichajes de cara a la próxima temporada, tras haber incorporado a numerosos jugadores, entre los más destacados Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Jordan Henderson, Danny Welbeck, Marco Ballestera y Valentín Barco.

Cabe señalar que el Chelsea no participará esta temporada en ninguna competición europea, tras haber ocupado el décimo puesto en la clasificación de la Premier League la temporada pasada.