Oficial: el Chelsea anuncia el fichaje de la estrella de Inglaterra

El Chelsea anunció el fichaje oficial de una de las estrellas de la selección de Inglaterra, en una nueva incorporación para el equipo.

Jordan Henderson, que ha conquistado ocho títulos a lo largo de su carrera, entre ellos la Premier League y la Liga de Campeones, firmó un contrato por dos años con el Chelsea, y se unirá a sus nuevos compañeros de cara a la temporada 2026-2027.

Henderson declaró en unas palabras destacadas por el sitio oficial del Chelsea: "Teniendo en cuenta la dimensión del club, el entrenador al que admiro enormemente y la calidad de los jugadores, era una oportunidad enorme que no podía rechazar".

Y añadió: "También me impresionó mucho la magnitud del deseo de los propietarios del club de que el Chelsea logre el éxito y avance en la dirección correcta".

Y continuó: "Para mí, se trata de dar todo lo que tengo cada día, dentro y fuera del campo, para ayudar a los jugadores que me rodean y al equipo tanto como sea posible. Estoy muy entusiasmado por empezar la misión".

Henderson comenzó su carrera con el club de su ciudad, el Sunderland, donde su primer debut profesional tuvo lugar en el estadio de Stamford Bridge ante el Chelsea en noviembre de 2008, y tras un periodo de cesión al Coventry City, logró afianzarse en el once titular del equipo de los Gatos Negros.

Henderson disputó 79 partidos con el Sunderland, y también debutó por primera vez con la selección de Inglaterra, antes de trasladarse al Liverpool en junio de 2011.

En el Liverpool, Henderson se impuso como jugador titular y capitán del equipo, y en junio de 2015 fue elegido capitán del primer equipo tras la marcha de Steven Gerrard.

Con Henderson como capitán, el Liverpool vivió una etapa de éxitos, ya que el equipo se coronó campeón de la Liga de Campeones en 2019, y luego conquistó su primer título de la Premier League en 30 años en la temporada siguiente.

Henderson también ganó con el Liverpool la FA Cup, la Copa de la Liga inglesa en dos ocasiones, la Community Shield, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, antes de trasladarse al Al-Ittifaq, competidor en la Liga Profesional Saudí.

Después de eso, Henderson vivió dos experiencias con el Ajax en los Países Bajos y el Brentford en el oeste de Londres, antes de su traspaso a Stamford Bridge.

En el plano internacional, Henderson disputó 91 partidos con la selección de Inglaterra, y formó parte de las listas que ocuparon el segundo puesto en la Eurocopa 2020 y el tercer puesto en el Mundial de este verano.