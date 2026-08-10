Oficial: el Bayern de Múnich cierra un nuevo fichaje

El senegalés Bara Sapoko Ndiaye firmó este lunes, de manera oficial, su primer contrato profesional con el Bayern Múnich hasta 2031.

El internacional senegalés había convencido al club bávaro para que lo fichara tras cuatro destacados partidos con el primer equipo, en los que jugó cedido desde el pasado invierno por la academia gambiana Gambinos Stars Africa.

El joven delantero, de 18 años, pasa a formar parte de los planes del entrenador belga Vincent Kompany a partir de la nueva temporada, según informó la página oficial del club bávaro.

Ndiaye declaró tras su firma: «Es un gran día para mí y para toda mi familia. Quiero aprender cada día junto a todos estos magníficos jugadores del Bayern Múnich e intentar ayudar al equipo».

Y añadió: «Es un sueño hecho realidad para mí, estoy muy feliz, y también quiero ser un ejemplo a seguir para otros jugadores jóvenes, como mis compañeros del Gambinos Stars, para demostrarles que es posible unirse a uno de los clubes más grandes del mundo».

Cabe señalar que Ndiaye disputó un partido con la selección de Senegal en el Mundial 2026, en el que los Leones de la Teranga avanzaron a los dieciseisavos de final antes de caer ante Bélgica.