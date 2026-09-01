El FC Barcelona anunció este martes el fichaje del delantero brasileño Gabriel Jesus, procedente del Arsenal, durante el actual mercado estival.

El Barça declaró, en un comunicado oficial: "El Arsenal y el Barcelona han alcanzado un acuerdo por el traspaso de Gabriel Jesus a las filas del conjunto catalán. El delantero brasileño ha firmado un contrato con el Barcelona por tres temporadas".

Y añadió: "Gabriel Jesus nació en São Paulo, Brasil, el 3 de abril de 1997, y comenzó su carrera futbolística en su ciudad natal con el club Anhanguera. Después pasó a la cantera del Palmeiras de São Paulo, uno de los clubes más grandes del país. Disputó sus primeros partidos con el equipo en marzo de 2015, y se proclamó campeón con él de la Copa de Brasil en 2015 y de la Liga en 2016, además de recibir el premio al mejor jugador de la Liga brasileña en 2016".



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Y prosiguió: "El destacado nivel que ofreció Jesus en Brasil le brindó al jugador la oportunidad de dar el salto a Europa, y en el verano de 2016 firmó con el Manchester City dirigido por Pep Guardiola".

Y continuó: "Jesus disputó en total 236 partidos con el equipo, en los que marcó 95 goles y dio 45 asistencias. Durante su etapa en el Manchester City, se proclamó campeón de cuatro títulos de la Premier League, de la FA Cup en una ocasión, de cuatro títulos de la Copa de la Liga y de la Community Shield en dos ocasiones, en 2018 y 2019".

En julio de 2022, Jesus firmó con el Arsenal, con el que disputó 123 partidos, en los que marcó 32 goles y dio 22 asistencias.

En enero de 2025, sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego hasta diciembre. Posteriormente contribuyó a la conquista por parte del Arsenal del título de la Premier League en la temporada 2025-2026, tras marcar tres goles en 14 partidos.



