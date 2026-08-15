Oficial: el Barcelona anuncia el traspaso de Torres al Saint-Germain

El FC Barcelona anunció este sábado el traspaso del delantero Ferran Torres a las filas del Paris Saint-Germain.

El Barcelona escribió en su cuenta oficial de "X": "Hemos llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain para el traspaso de Ferran Torres al club francés".

Por su parte, el Paris Saint-Germain anunció la contratación de Ferran Torres con un contrato que se extiende hasta el año 2031, y llevará el dorsal número 9.

El Paris señaló, en un comunicado en su página oficial: "Ferran Torres nació en Foios, España, el 29 de febrero de 2000, y comenzó a descubrir el fútbol a temprana edad a través del fútbol sala".

Y añadió: "A los siete años se incorporó a la academia del Valencia. Tras completar todas las etapas de su formación dentro del club, se convirtió en el primer jugador nacido en el siglo XXI en disputar la Liga española, ante el Eibar el 16 de diciembre de 2017".

Y prosiguió: "Ferran Torres disputó con el Valencia tres temporadas al máximo nivel, entre 2017 y 2020, y vivió su primera experiencia en la Liga de Campeones de Europa. Durante 97 partidos con la camiseta del Valencia, el delantero español dejó una huella clara y logró varios récords relacionados con su corta edad, tras convertirse, con 19 años y 324 días, en el jugador más joven en la historia del club en disputar 50 partidos en la Liga".

Y continuó: "Torres también se convirtió en el primer goleador nacido en el siglo XXI en la Liga de Campeones de Europa con un club español. Y conquistó su primer título como profesional en 2019, cuando ganó la Copa del Rey".

Y agregó: "El gran nivel de Ferran Torres le permitió fichar por el Manchester City en 2020. Bajo la dirección de Pep Guardiola, el delantero español marcó su primer gol con el Manchester City en la Copa de la Liga, ante el Burnley, apenas seis días después de su debut en la Premier League ante el Wolverhampton".

Y siguió: "En 2021, formó parte del recorrido del Manchester City hasta la final de la Liga de Campeones de Europa, y también se coronó con el equipo en la Premier League y la Copa de la Liga".

Y añadió: "Durante la temporada 2021-2022, Ferran Torres inició la temporada con el Manchester City, antes de fichar por el Barcelona durante el mercado de invierno. El jugador español disputó en total 43 partidos con la camiseta del Manchester City, en los que marcó 16 goles y dio 4 asistencias".

Y detalló: "Con el Barcelona, Ferran Torres se impuso como una pieza fundamental en el ataque del equipo catalán. Durante 207 partidos con el Barcelona, marcó 65 goles, entre ellos su gol en la final de la Copa del Rey en la que su equipo se coronó ante el Real Madrid en 2025, después de darle a su equipo la oportunidad de disputar la prórroga".

Y concluyó: "Ferran Torres enriqueció sus vitrinas con tres títulos de la Liga española, la Copa del Rey y dos títulos de la Supercopa de España con el equipo catalán".