Oficial: el Barcelona anuncia el traspaso de Araújo al Liverpool

El Barcelona anunció este lunes el traspaso de Ronald Araújo, defensa del equipo, a las filas del Liverpool en calidad de cedido.

El Barcelona señaló, en un comunicado en su cuenta oficial de la red "X": "Ronald Araújo se marcha al Liverpool en calidad de cedido".

Y añadió: "El club ha acordado con el Liverpool la cesión de Araújo hasta el 30 de junio de 2027. ¡Mucha suerte, Ronald!".

En el mismo sentido, el Liverpool señaló, en su comunicado oficial sobre la operación: "El club ha alcanzado un acuerdo para la contratación del defensa Ronald Araújo en calidad de cedido procedente del Barcelona durante la temporada 2026-2027, todo ello sujeto al éxito de los trámites para la obtención del permiso de trabajo y a la culminación de los procedimientos del certificado de tránsito internacional".

El veterano internacional uruguayo llega al Liverpool tras haber disputado más de 200 partidos con el conjunto catalán en la Liga española.

Araújo ha conquistado tres títulos de la Liga española desde su incorporación al Barcelona en 2018, entre ellos el de la última temporada, además de haber sido nombrado capitán del equipo a comienzos del presente año.

Araújo, de 27 años, que lucirá el dorsal 33, declaró al sitio oficial del Liverpool: "No puedo esperar para empezar esta andadura. Estoy muy, muy feliz".

Y añadió: "Estoy ilusionado de estar aquí, en este gran club de larga historia. Tengo ganas de conocer a mis compañeros, ganas de empezar a jugar, tengo una gran motivación y espero con muchas ganas ponerme en marcha".

Y continuó: "Creo que este traspaso era la opción ideal para mí en esta etapa de mi carrera. Creo que era un paso necesario para mí. Y en cuanto supe del interés del Liverpool, las cosas empezaron a moverse muy, muy rápido".

Y concluyó: "Como he dicho, estoy enormemente feliz de estar aquí y con ganas de empezar. Estoy contento con el interés que ha mostrado el club, y este ha sido el paso adecuado en el momento adecuado".



