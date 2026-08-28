Oficial: el Aston Villa ficha a Jackson con un contrato de larga duración

El Aston Villa completó oficialmente los trámites del fichaje del delantero internacional senegalés Nicolas Jackson procedente del Chelsea, para reforzar su línea de ataque con un contrato de larga duración.

El diario "The Athletic" había revelado el pasado martes que ambos clubes habían alcanzado un acuerdo por el traspaso por 65 millones de libras esterlinas, con un pago del Aston Villa de 47,5 millones de libras por adelantado para cerrar el traspaso del delantero senegalés.

Jackson firmó un contrato de cinco años en "Villa Park", que incluye una cláusula que permite ampliar el vínculo por un año adicional. El prometedor delantero es el segundo jugador que se traslada del Chelsea al Aston Villa en el actual mercado de fichajes, tras la incorporación de Alejandro Garnacho en calidad de cedido con opción de compra sujeta a condiciones, mientras que Morgan Rogers se movió en dirección contraria y se unió al Chelsea en una operación récord de 117 millones de libras.

El futbolista de 25 años era un objetivo largamente esperado para la dirección del Aston Villa, ya que es uno de los jugadores predilectos del técnico español Unai Emery, que había mostrado un gran deseo de incorporarlo a las filas del equipo.

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Jackson había pasado la temporada pasada cedido en el Bayern Múnich alemán, donde marcó 8 goles en la liga y contribuyó a que el equipo conquistara el título de la Bundesliga. Y pese a los informes que apuntaban el pasado junio al deseo del Chelsea de reintegrar al jugador en la plantilla y a su participación efectiva en la pretemporada de los Blues, finalmente abandonó el feudo de "Stamford Bridge", convirtiéndose en el segundo delantero en salir del Chelsea este verano tras el traspaso de Liam Delap al Nottingham Forest.

Cabe recordar que Jackson había firmado un contrato de ocho años cuando se incorporó al club del oeste de Londres procedente del Villarreal español por 32 millones de libras en 2023, y disputó con el Chelsea 81 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó 30 goles.