Oficial: David Alaba, objetivo del Madrid, anuncia que deja el Bayern

El austriaco ha dado este martes una rueda de prensa para comunicar su futuro. "Aún no he decidido dónde voy", ha dicho. El club blanco le quiere.

El defensa y el club alemán no han alcanzado un acuerdo para la renovación del contrato del austriaco, que expira el próximo junio, cuando se marchará libre y sin dejar compensación económica alguna. Las negociaciones han estado envueltas en polémica, conpor sus pretensiones económicas. Alaba, que llegó a la cantera de la entidad bávara en 2008, se ha despedido con 26 títulos que podrían ser más dependiendo de lo que ocurra estos meses. El Madrid le quiere y en el Bayern le ven de blanco, si bien varios equipos de la Premier prometen pelea por él.

Mensaje: "He decidido hacer algo nuevo. No fue una decisión fácil porque llevo aquí 13 años y el club está en mi corazón. Estoy muy agradecido al Beyern por tanto. Todavía no he decidido dónde voy".

Motivos: "Me he tomado mucho tiempo para tomar la decisión, no es algo que pase de la noche a la mañana. Quería probar una situación nueva porque los jugadores necesitamos nuevos desafíos. El tema económico no es lo más importante para mí, no ha influido".

Pretendientes: "No es un secreto que estamos en conversaciones con varios clubes, pero se dicen muchas cosas y quiero centrarme en lo que queda de temporada con el Bayern".

En 2009 dijo que su sueño era la Premier: "Han pasado muchas cosas desde entonces. Puede que ahora le dé más valor a otros aspectos".

Su español: "No es bueno, pero lo suficiente en el campo".

