El club brasileño Santos anunció oficialmente el fichaje de Philippe Coutinho, exjugador del Liverpool y del Barcelona, para reforzar las filas del equipo hasta el final de la presente temporada.

Con ello, Coutinho se une a Neymar, actual estrella del Santos, después de que ambos coincidieran durante muchos años en la selección brasileña.

El Santos escribió en su cuenta oficial de "X" este lunes: "Philippe Coutinho se une al Santos".

Y añadió: "El Santos Fútbol Club ha completado los trámites para la contratación de Philippe Coutinho por lo que resta de temporada. Gracias a sus altas cualidades técnicas y a su aguda visión de juego, además de una trayectoria repleta de éxitos en Europa y con la selección brasileña, el centrocampista se une al 'Peixe' mediante un contrato que se extiende hasta finales de 2026.

Y concluyó: "Bienvenido al reino del fútbol, Coutinho. Sal y crea magia".

Coutinho era jugador libre desde su salida del Vasco da Gama, durante los últimos meses, y decidió continuar su carrera futbolística en Brasil.

El Santos tenía especial interés en reforzar sus opciones ofensivas tras la reciente lesión muscular de Neymar, y con ello Coutinho volverá a coincidir con su compatriota y viejo amigo, con quien ya había jugado en las selecciones de Brasil.

Tras haber jugado en el Liverpool, el Barcelona, el Bayern Múnich y el Aston Villa, el brasileño supone una potente incorporación para un Santos que actualmente sufre en el Brasileirão.

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