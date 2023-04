OFICIAL: Brandon Vázquez elige jugar con Estados Unidos

El delantero mexicoamericano del Cincinnati de la MLS eligió jugar para el combinado de las Barras y las Estrellas.

La Selección de México sufrió un nuevo descalabro a manos de la Selección de Estados Unidos: Brandon Vázquez eligió representar al combinado de las barras y las estrellas, en la previa del Clásico de Concacaf que se jugará en Glendale, Arizona.

Vázquez, delantero del FC Cincinnati de la Major League Soccer, tomó la decisión basado en el proyecto de USMNT y sus convocatorias a divisiones menores, además de que la Federación Mexicana de Futbol jamás lo contactó.

"La decisión ya está tomada, jugando en las inferiores de Estados Unidos se ha creado una química muy buena con los jugadores alrededor de mí, entonces me siento muy cómodo aquí en el grupo y estoy muy emocionado por jugar contra México. Obviamente le tengo mucho respeto, es el país de donde vino mi familia y la cultura de la casa en donde crecí es de México", mencionó en conferencia en Arizona.

"No estoy tan metido en la Selección de México, no ha habido nada de conversaciones por allá, pero aquí me gusta el proyecto que tiene Estados Unidos, la ambición y el hambre que tienen para ser exitosos", agregó Vázquez.

Vázquez ha disputado ocho partidos en la temporada 2023 de MLS que está en marcha, donde anotó un gol en 702 minutos. En líneas generales ha jugado 95 partidos desde su llegada al club en noviembre del 2019, donde ha marcado 27 goles y 14 asistencias en 5,482 minutos de participación.