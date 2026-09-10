Oficial: Botafogo anuncia el fichaje de Hakim Ziyech

El club brasileño Botafogo anunció este jueves la incorporación oficial de la estrella marroquí Hakim Ziyech en una operación a coste cero, con un contrato que se extiende hasta finales de 2028, para que el "León del Atlas" inicie un nuevo capítulo en su carrera futbolística, esta vez en los estadios brasileños.

Botafogo desveló a través de su cuenta oficial en la plataforma "X" el fichaje de Ziyech, describiéndolo como un jugador que brilló en el Mundial y que conquistó numerosos títulos en Europa, y anunció su firma con el equipo hasta finales de 2028.

El anuncio oficial llegó horas después de la llegada del futbolista de 33 años a la ciudad de Río de Janeiro, donde fue recibido por el director deportivo del club, Leo Coelho, antes de recibir un multitudinario recibimiento de la afición a las afueras del aeropuerto internacional de Galeão, ya que decenas de seguidores del Botafogo se congregaron coreando cánticos dedicados a la estrella marroquí, entre ellos "As-salamu alaykum" en árabe, en una escena que generó una amplia repercusión.

Ziyech había expresado su entusiasmo por afrontar la nueva experiencia nada más llegar a Brasil, subrayando que jugar allí era uno de sus sueños, y declaró en unas palabras al canal oficial del Botafogo: "Todo ha ido bien. El viaje fue un poco largo, pero cómodo. Estoy muy ilusionado. Esta es mi primera visita a Brasil, pero siempre estuvo entre mis deseos, y ahora se ha hecho realidad".

Y añadió: "Brasil es el número 1 en el mundo del fútbol. Es el estilo de vida aquí, y eso es algo que toca mi corazón y que estoy deseando experimentar".

Ziyech cuenta con una trayectoria repleta de éxitos en los estadios europeos, ya que vistió las camisetas del Ajax neerlandés, el Chelsea inglés y el Galatasaray turco, además de ser una de las principales figuras de la selección de Marruecos en el Mundial 2022, cuando contribuyó a llevar a Marruecos al cuarto puesto, antes de vivir una breve experiencia con el Wydad marroquí, y de ahí al Botafogo brasileño.