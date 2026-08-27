El FC Barcelona anunció hoy, jueves, de forma oficial, la incorporación del guardameta croata Dominik Livakovic a las filas del club catalán, procedente del Fenerbahçe turco, para reforzar la portería blaugrana durante la próxima etapa.

El Barcelona señaló en un comunicado en su página oficial: "Se ha alcanzado un acuerdo entre el FC Barcelona y el Fenerbahçe para el traspaso del guardameta croata, que ha firmado un contrato por cuatro temporadas hasta el 30 de junio de 2030".

Tras formarse en los equipos juveniles de los clubes Zadar y Zagreb, Dominik Livakovic se incorporó al primer equipo del Zagreb en la temporada 2012/13 en la Primera División croata, y pasó cuatro temporadas con el equipo antes de fichar por el Dinamo Zagreb en la temporada 2016/17.

Permaneció allí siete temporadas, durante las cuales disputó 295 partidos, encajó 249 goles, mantuvo su portería a cero en 137 encuentros y ganó siete títulos de liga; además, su destacado rendimiento le permitió fichar por el Fenerbahçe turco en el verano de 2023.

Durante dos temporadas con el equipo que tiene su sede en Estambul, disputó 74 partidos y mantuvo su portería a cero en 24 de ellos; después se incorporó al Girona a préstamo en el verano de 2025, pero no disputó ningún partido.

El guardameta croata regresó al Dinamo Zagreb en el mercado invernal, también a préstamo, disputó 15 partidos, encajó solo 10 goles, mantuvo su portería a cero en ocho encuentros y contribuyó a que el equipo ganara el título de liga.

Livakovic es un jugador fijo en la convocatoria de la selección croata desde 2017, y ha participado en las tres últimas ediciones de la Copa del Mundo (2018, 2022, 2026) y en las dos últimas ediciones de la Eurocopa (2021, 2024); asimismo, ganó la medalla de plata y la de bronce en la Copa del Mundo de 2018 y 2022, respectivamente.

La situación de Livakovic dentro del Barça sigue sin resolverse, ya sea permaneciendo como segundo portero o saliendo a préstamo durante una temporada, antes de regresar la próxima campaña tras la finalización del contrato del veterano polaco Wojciech Szczesny.















